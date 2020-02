Coronavirus : comment s'est passée la première nuit des Français en quarantaine ?

"D'après ce que nous disent les bénévoles de la Croix-Rouge, cette première nuit s'est parfaitement bien passée. On nous décrit des Français souriants, détendus, soulagés d'avoir quitté cette Chine et ses problèmes sanitaires", rapporte le journaliste Josselin Debraux, en direct à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), le 1er février. Des jeux de société et un match de volley-ball ont été organisés pour changer les idées des enfants et des adolescents.

Arrivée probable d'un deuxième avion le 2 février

"Cette première journée complète ici sur le centre, c'est aussi l'occasion d'un entretien médical personnalisé, de tests médicaux un peu plus poussés pour savoir s'il y a des antécédents, avec qui ces ressortissants ont été en contact ces derniers jours, ainsi qu'une prise de température. Tout cela, en attendant l'arrivée très probable d'un deuxième avion et de nouveaux ressortissants français sur le site dès demain", déclare le journaliste.

Un numéro vert est accessible pour les questions non-médicales liées au coronavirus : le 0 800 130 000.

Le JT

Les autres sujets du JT