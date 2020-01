Coronavirus : comment rapatrier les Français ?

Pour Soline Raimbault, c'est un appel quotidien qui compte beaucoup. Derrière l'écran, ses parents Béatrice et Jacky, chef d'entreprise en Chine, sont confinés dans leur maison de Wuhan (Chine). La jeune femme tente de vivre le mieux possible l'attente du retour de ses parents. "Actuellement, il n'y a pas de soucis, mais la suite m'inquiète un peu plus", explique Soline Raimbault. Quelques heures plus tôt, à 8 000 km de là, l'une des équipes de France 3 a rencontré les parents de la jeune fille.

Le Quai d'Orsay en lien permanent avec le consulat de France de Wuhan

La valise est prête. Comme eux, environ 800 Français patientent dans la zone confinée. "Nous ne savons pas quand nous partons, seulement que ce sera en milieu de semaine. Donc nous attendons les modalités", précise Béatrice Raimbault. Le rapatriement est piloté depuis une cellule de crise du Quai d'Orsay, à Paris. Avec le consulat de France de Wuhan, le lien est quasi permanent. L'opération est délicate. Lundi 27 janvier, le Quai d'Orsay reste prudent sur le nombre exact de personnes à rapatrier dans les jours qui viennent.