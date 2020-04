Coronavirus : comment organiser la fin du confinement ?

Le nombre de patients en réanimation commence à baisser. “On est toujours très au-dessus des capacités hospitalières normales, il va falloir reconstituer le stock de matériel, de médicaments, et il faut que les soignants reprennent leur souffle. Ils sont évidemment très fatigués. Ensuite il faut pouvoir mettre en place un dépistage massif. Il y a d’abord le test sérologique pour savoir qui est immunisé ou pas”, explique la journaliste Emmanuelle Lagarde en direct du plateau du 19/20.

“Une application mobile qui n’est pas encore prête”

Mais ces tests doivent encore recevoir le feu vert des autorités de santé. “Il faudrait aussi plus de tests classique : ceux qu’on fait avec un prélèvement dans le nez. Là il s’agit de dépister le plus tôt possible tout nouveau malade pour pouvoir l’isoler, éventuellement dans un hôtel ou un centre dédié. Et puis les scientifiques souhaitent pouvoir tracer toutes les personnes que ce malade a pu rencontrer et pour ça on pense à une application mobile qui n’est pas encore prête”, poursuit la journaliste.