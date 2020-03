Coronavirus : comment mieux vivre son confinement ?

Confiné dans 30 m2, seul dans son appartement parisien, Dorian tourne en rond entre sa cuisine et son canapé. Pour s’occuper, il jongle entre le télétravail, la lecture et les rassemblements virtuels. Rester confiné sans avoir l’impression d’être enfermé. Dans un appartement rouennais (Seine-Maritime), un couple semble avoir trouvé la méthode. Séances de sport à domicile et petits plats rythment leur journée.

“Transformer l’inquiétude en intérêt”

Le confinement peut être mis à profit. Selon la psychologue Catherine Tourette-Turgis, l’enfermement est vécu différemment selon l’envie et la compréhension des individus. “Il va falloir transformer l’inquiétude en intérêt, en lien social…”, explique-t-elle. Des adaptations nécessaires alors que le gouvernement a annoncé au minimum 15 jours supplémentaires de confinement.

Le JT

Les autres sujets du JT