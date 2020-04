Coronavirus : comment les Français vivent-ils le confinement ?

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, le quotidien des Français a beaucoup changé. Pourtant, malgré cinq semaines de confinement, une étude sur le ressenti de la population estime qu’il est plutôt bien vécu. "Entre nous, on en discute, le confinement nous pèse, on s’en plaint, mais en réalité, les chiffres montrent que les Français n’en souffrent pas tous, 3 Français sur 4 le vivent même plutôt bien", explique Valérie Heurtel sur le plateau du 12/13.



86% des Français satisfaits de leur logement

Plus on avance en âge, mieux le confinement est accepté, souligne l’étude. Si les personnes aisées souffriraient aussi moins de cette période, dans l’ensemble, "86% jugent leur logement adapté. La clef du bien-être, c’est la maison. Le confinement est mieux vécu dans les communes rurales. À l’inverse, 14% jugent leur logement inadapté donc. La plupart vivent dans la région parisienne, en appartement, et souvent dans des petites surfaces", souligne la journaliste.

