Coronavirus : comment faire face au stress de l’épidémie ?

Après cinq semaines de confinement et de stress engendré par l’épidémie de Covid-19, est-il possible de développer des symptômes s’apparentant à ceux du virus, sans pour autant être contaminé ? "Non seulement c’est possible, mais c’est presque normal. On les entend tellement ces symptômes qu’on peut effectivement les retrouver, surtout si on tourne un petit peu en boucle sur soi", assure le Dr Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Des activités pour lutter contre l'anxiété

Pour beaucoup, le confinement déclenche aussi des souffrances psychologiques : dépression, anxiété, perte de patience ou encore troubles du sommeil. Alors, comment mieux gérer ces états ? "Déjà, il faut organiser ses journées, il faut avoir un rythme et le respecter. Il faut d’ailleurs y inclure la promenade, puisque c’est autorisé une heure par jour. Quand vous aurez ce rythme, vous allez ensuite remplir vos journées, donc il faut vous lancer dans de nouvelles activités si vous vous ennuyez", conseille le Dr Damien Mascret.





