Coronavirus : comment continuer à voir ses proches en toute sécurité ?

L'épidémie de Covid-19 et le confinement ont durablement bouleversé la vie des Français. Réapprendre à vivre, à passer de bons moments en famille, alors que les règles sanitaires continuent de s’appliquer, n’est pas chose aisée. À Hochstatt, dans le Haut-Rhin, Patricia West rend visite à des amis. Elle n’aurait raté ce traditionnel repas dominical pour rien au monde. Toutefois, les habitudes ont changé : "On ne se fait plus de bises, on ne se donne plus la main", explique-t-elle.

Les bises aux abonnées absentes

La fille de ses hôtes, Vanessa, est venue passer 15 jours de vacances avec son conjoint et son bébé. Même avec ses parents, elle respecte des distances de sécurité. Ces moments restent précieux pour tous les membres de la famille. "On n’y a pas renoncé, mais on prend des précautions. On a fêté l’anniversaire de notre fille, on a restreint le nombre d’invités. On a considéré qu’on ne pouvait pas inviter tout le monde", précise Michel Capron, le père. En petit comité, la fête reste cependant tout aussi chaleureuse.

