Coronavirus : Colombiers, une commune réorganisée à travers l'épidémie

Au cœur du vignoble languedocien se trouvent les 2 400 habitants de Colombiers (Hérault). Le marché est le lieu central de la ville, et il continue de fonctionner, malgré l'épidémie de Covid-19. "Il fallait qu'il soit maintenu, parce qu'on est une petite commune et c'est là que les personnes âgées viennent chercher leur nourriture", assure une passante.

Une nouvelle réorganisation du marché

Des délimitations au sol permettent aux clients du marché de se tenir à bonne distance sanitaire les uns des autres. Les producteurs ont aussi adopté de nouveaux réflexes "On ne sert qu'avec une main et on prend et rend la monnaie avec une autre", explique Kévin Néri, producteur de fruits et légumes. De nombreuses initiatives ont vu le jour afin de résister à la crise sanitaire dans le secteur alimentaire.

