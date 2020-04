Coronavirus : Bruno Le Maire souhaite que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai, sauf la restauration

"Rien ne serait pire pour cette profession que de rouvrir dans la précipitation", assure le ministre de l'Economie sur franceinfo, à propos des bars et restaurants. Pour les autres secteurs, il défend le "principe de l'équité".

"Nous sortons de la phase de crise, nous allons aborder une deuxième phase de transition dans laquelle l'activité va reprendre", a annoncé jeudi 23 avril sur franceinfo Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. "Nous souhaitons que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai, par principe d'équité, je laisse simplement de côté la restauration, les bars et les cafés qui feront l'objet d'un traitement spécifique", a précisé le ministre. "Dans un troisième temps il y aura un retour à la normale pour l'activité économique mais nous n'y sommes pas", prévient-il.

>> Coronavirus : les dernières informations sur la pandémie dans notre direct.

Concernant la restauration, "rien ne serait pire pour cette profession que de rouvrir dans la précipitation, assure Bruno Le Maire. Ce serait la pire des méthodes en la matière". Certains médias ont avancé la date du 15 juin pour cette réouverture mais le ministre déclare ne pas être en mesure de confirmer. "Aucune date n'a été fixée", affirme Bruno Le Maire.

La reprise doit se faire avec des "principes les plus clairs possibles pour tous les Français, insiste Bruno Le Maire. Le premier c'est la sécurité sanitaire. Il faut que tous les commerces qui rouvrent, les activités qui reprennent se fassent dans des conditions de sécurité sanitaire totale pour les salariés, les entrepreneurs et les commerçants." "Sécurité sanitaire, simplicité de ce retour à l'activité économique, et équité", résume Bruno Le Maire.

Un "protocole national de déconfinement"

Le ministre de l'Economie est revenu sur l'hypothèse d'une ouverture différencié selon les régions. "Est-ce qu'il faut tenir compte des disparités régionales ? C'est une évaluation sanitaire qui devra être faite. La situation n'est pas la même en Nouvelle-Aquitaine où il y a eu moins de cas de Covid ou en Ile-de-France où le virus circule beaucoup. Ce sera aux autorités sanitaires de nous faire des recommandations."

Pour que les règles de reprise soient claires, Bruno Le Maire prépare avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, "un protocole national de déconfinement. C'était la proposition de la CFDT qui est une bonne proposition, qui a fixé un certain nombre de règles qui peuvent s'appliquer pour tous, et ensuite sur des guides métier par métier. Nous avons commencé, avec Muriel Pénicaud à consulter les filières économiques et nous consulterons toutes les filières pour ajuster ces guides de bonnes pratiques."