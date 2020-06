Coronavirus: avec 120 foyers actifs, le virus circule toujours en France

À Sarcelles (Seine-Saint-Denis) et au Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen (Seine-Maritime), de nouveaux foyers de Covid-19 ont fait leur apparition. À Sarcelles, justement, un centre de dépistage d’urgence gratuit a ouvert vendredi 19 juin. Il ne désemplit pas après la découverte de 30 nouveaux cas dans la commune, soit six fois plus que la moyenne d’Île-de France, les habitants veulent être rassurés. "Avec tout ce qui s’est passé, tout le monde veut savoir: est-ce qu’on l’a eu ou pas? ", confirme un habitant.



D’autres soulignent la possibilité d’être dépistés sans avoir à aller chez le médecin ou de prendre rendez-vous. Deux tests simultanés sont réalisés : celui du goupillon dans le nez et la sérologie à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt. L'objectif : découvrir si la personne porte la trace du Covid-19, mais surtout si elle est contagieuse.

