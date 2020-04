Coronavirus aux États-Unis : la Louisiane, l'état de tous les dangers

Il n'y a plus aucune note de musique dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, plus de jazz, plus de fête. Mais des habitants cloîtrés. "Je pense que la chose la plus choquante pour moi est de voir que la ville s'arrête, on a plus personne dans les rues", témoigne une habitante. Rapporté à la population, le virus est trois fois plus mortel à la Nouvelle-Orléans qu'à New-York.



Légère baisse des entrées en réanimation

Dans une famille, la mère âgée de 86 ans et ses trois fils de 71, 31 et 58 ans ont été emportés par le virus. Pourquoi autant de mort ? Fin février, la Nouvelle-Orléans a accueilli le carnaval, mais aussi le 17 mars, la Saint Patrick. En Louisiane, 70 % des morts font partie de la population afro-américaine, alors qu'ils représentent 30 %. L'immense majorité souffrait d'obésité et de diabète. Des pathologies sur-représentées dans cet état du sud. Seule éclaircie, le nombre d'hospitalisations et d'entrées en réanimation son en légère baisse, mais le confinement se poursuit dans toute la Louisiane.

Le JT

Les autres sujets du JT