Coronavirus : aux États-Unis, de plus en plus de jeunes sont touchés par l'épidémie

C'est bien le dernier endroit où Jerry Ward pensait se retrouver : une chambre d’hôpital, soigné pour le Covid-19, à 29 ans. "J'étais à une fête d'anniversaire chez mon cousin et trois jours plus tard, on s'envoyait tous des messages en se disant qu'on ne se sentait pas très bien", explique-t-il.

Un plus grand nombre de jeunes testés

En Floride, où Jerry Ward réside, l'âge médian des personnes testées positives est passé de 65 ans en mars à 35 ans aujourd'hui. Plus de 9 000 nouveaux cas enregistrés dans l'État samedi 28 juin, un record. Même constat dans les autres États qui ont rouvert l'économie en mai. Au Texas, deux bars étaient bondés de jeunes gens au Texas la semaine dernière, ils ont été fermés. Les chiffres s'expliquent aussi par un plus grand nombre de jeunes testés. Les médecins s'inquiètent du rajeunissement des personnes contaminées.

