Coronavirus : au moins 14 cas confirmés dans la station de ski de Vallorcine, en Haute-Savoie

A Vallorcine, en Haute-Savoie, un nouveau foyer de contamination du coronavirus a été détecté vendredi 22 janvier. Un foyer formé par un groupe de touristes britanniques, dont la présence intrigue les habitants de la vallée. "Pourquoi ces Anglais sont-ils là ? Je n’ai rien contre eux mais on ne peut pas aller chez eux ! Mais eux, ils peuvent venir chez nous", s’interroge un habitant.

Identifier les cas contacts

Ils étaient tous négatifs à leur départ d'Angleterre, comme le veut la réglementation. Mais 14 d’entre eux ont depuis été testés positif et sont confinés dans leur résidence. La mairie recherche d'éventuels cas contacts. "On a un réseau SMS pour tout ce qui est des risques naturels. On s'en sert pour contacter l’ensemble des personnes qui habitent à Vallorcine pour essayer d’identifier les personnes qui auraient pu rencontrer ce groupe", explique Jérémy Vallas, maire de la ville. Les tests ont-ils été défaillants, ces étudiants étaient-ils déjà porteurs du virus en quittant le sol britannique, ou ont-ils été contaminés en France, lors de leur transit en TGV ? Le séquençage mené en ce moment à Lyon permettra de déterminer s’il s’agit ou non du variant britannique.