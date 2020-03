Coronavirus : attention aux faux remèdes

Dans une vidéo vue plus de 250 000 fois sur YouTube, un homme en blouse blanche explique que, contre le Covid-19, rien de tel que les "recettes qui marchent comme l'homéopathie ou les recettes de grand-mère". Contacté par franceinfo, l'ancien cardiologue, devenu homéopathe, poursuit ses conseils hasardeux : "Ajoutez de l'ail surtout dans le dîner le soir, qui va influer sur les poumons toute la nuit. Et puis si vous commencez à tousser, coupez un demi-oignon et mettez-le sur votre table de nuit."

"Aucun de ces conseils ne fait partie des recommandations sanitaires"

"Le problème, c'est qu'aucun de ces conseils ne fait partie des recommandations sanitaires contre le Covid-19. Pour l'homéopathie, le laboratoire Boiron déconseille lui-même de l'utiliser contre le coronavirus. Et en ce qui concerne l'oignon, l'ail ou les boissons chaudes , les scientifiques sont unanimes, cela ne permet pas de se protéger contre le coronavirus", explique la journaliste Lisa Beaujour.



