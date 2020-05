Coronavirus : Air France respecte-t-elle les mesures de distanciation sociale ?

Un avion d'Air France quasiment plein, sans aucune mesure de distanciation physique apparente. Sur des images amateur, 444 passagers sont placés les uns à coté des autres en pleine épidémie de Covid-19. Des conditions de vol qui ont choqué plusieurs voyageurs présents à bord. "Dans l'avion, on est serrés, il n'y a aucune mesure", déplore Kévin. "Il n'y a pas de masques obligatoires, il faut les demander pour les avoir. Si on a déjà un masque en rentrant dans l'avion, on ne peut pas en avoir un deuxième", explique Gaëlle, une autre passagère du vol.

La compagnie assure avoir pris des mesures

Ce vol partant de Pointe-à-Pitre avait pour destination Paris. Avant leur départ, les passagers avaient déjà patienté en nombre à l'extérieur puis à l'intérieur de l'aéroport. Contactée, la compagnie explique que l'air des cabines est recyclé régulièrement et que des masques ont été distribués. "Air France applique une distanciation physique quand le remplissage de l'avion est inférieur à 70%", précise Claude Sarre, directeur régional d'Air France-KLM Caraïbes.

