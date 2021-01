Coronavirus : à Wuhan, l’OMS entame son enquête sur les origines du virus

Après 14 jours de quarantaine, ils sont enfin prêts à démarrer leurs investigations. Les dix experts envoyés par l’Organisation mondiale de la Santé ont commencé à effectuer leurs recherches à Wuhan (Chine), épicentre de l’épidémie de coronavirus. Ils vont tenter de comprendre comment ce virus est né. "C’était très difficile pour nous quand tout le monde appelait ça le virus de Wuhan. Si on retrouve la source, on pourrait laver l’honneur de Wuhan et de la Chine", espère un passant.

Inspecter des lieux cruciaux

Les experts ont ciblé plusieurs endroits à examiner en priorité afin d’y voir plus clair. Ils vont notamment se rendre dans l’institut de virologie de la ville, accusé à plusieurs reprises d’être la source de la maladie. Ils se rendront également sur le marché de Huanan, premier foyer de l’épidémie où étaient notamment vendus des animaux sauvages comme des pangolins, suspectés d’avoir joué un rôle dans la propagation du virus. Ils échangeront avec plusieurs des premiers malades du Covid-19. L'enquête restera tout de même très encadrée par les autorités chinoises, l’équipe d’experts étant à chaque fois escortée.