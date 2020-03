Coronavirus : à quoi sert le confinement ?

New-York (Etats-Unis), São Paulo (Brésil), New Delhi (Inde), Lille (Nord). Des villes désertées, un tiers de la planète cloîtré. Quel est l’intérêt du confinement ? En l’absence de vaccin, l’isolement est à ce jour la meilleure arme, selon le directeur du laboratoire d’innovation vaccinale de l’institut Pasteur, Frédéric Tangy, pour freiner le Covid-19. "Il se plait dans l’espèce humaine, ce virus. Il est très agressif, c’est vrai. Au labo, on le voit en culture cellulaire. Il se répand comme un fou à une vitesse colossale. Et mieux on confine, moins le virus se propage".

Durée nécessaire pour faire baisser le taux de contagiosité

À Wuhan, épicentre de l’épidémie, les chiffres de la contamination ont commencé à baisser au bout de 15 jours. Alors pourquoi six semaines de confinement en France ? Il ne s’agit que d’une estimation, soit la durée évaluée nécessaire pour faire baisser suffisamment le taux de contagiosité, appelé aussi le taux de reproduction.

