Coronavirus : 70 000 touristes français bloqués à l'étranger

Sur près de deux kilomètres, une longue file de camping-cars patiente. Près de 500 touristes français, allemands ou belges sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. Tous tentent de quitter le Maroc pour rejoindre l'Europe. L'objectif, rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta pour embarquer à bord d'un ferry en direction de l'Union européenne, mais avec l'épidémie de coronavirus, l'Espagne a décidé de fermer ses frontières dimanche 22 mars.

30 000 Français en attente sur le continent américain

Plus aucun passage et plus aucun bateau pour l'Europe. De nombreux Français disent avoir alerté l'ambassade et le Quai d'Orsay, jusqu'ici sans résultat. Pour un retraité coincé depuis deux jours, la situation est de plus en plus difficile à vivre. En tout, 70 000 Français attendent toujours d'être rapatriés, dont 30 000 sur le continent américain. À l'aéroport de La Havane, à Cuba, ils sont une dizaine à attendre une place sur un vol pour la France. À partir de mardi 24 mars, ceux qui n'auront pas quitté Cuba devront rester confinés dans leur hôtel.

