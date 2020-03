Coronavirus : 61 morts en France, 2 876 cas, dont 129 en réanimation

Par précaution, le gouvernement a demandé la "déprogrammation immédiate des interventions chirurgicales non urgentes" afin de libérer des lits de réanimation, en salles de réveil et du personnel qualifié.

Selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé juste avant l'allocution présidentielle, jeudi 12 mars, 61 personnes sont mortes et 2 876 ont été contaminées par le coronavirus Covid-19. C'est près de 600 cas supplémentaires en 24 heures, dont 129 cas graves, qui ont été placés en réanimation.

'Le virus circule désormais activement dans plusieurs zones du territoire national, l’épidémie s’amplifie en France", indique le communiqué du ministère de la Santé. Le Ministère rappelle que pour freiner la diffusion du virus, "la mesure la plus simple et la plus efficace est d’appliquer et de faire appliquer immédiatement et partout sur le territoire tous les gestes barrières".

