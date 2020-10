Coronavirus : 38 nouveaux départements soumis au couvre-feu dès vendredi 23 octobre minuit

Le gouvernement durcit le ton. En conférence de presse, jeudi 22 octobre après-midi, le Premier ministre Jean Castex a rappelé que la situation sanitaire en France se dégrade. “Les semaines qui viennent seront dures, nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d’augmenter”, a-t-il déclaré. De quoi justifier l’élargissement du couvre-feu à 38 départements supplémentaires, pendant six semaines.



Une circulation élevée du virus

Dès vendredi 23 octobre à minuit, 46 millions de Français répartis dans 54 départements et la Polynésie seront concernés par cette mesure. La circulation du virus est élevée et les services de réanimation sont au bord de la saturation. “Sans mesures nouvelles, là où s’est nécessaire pour freiner l’épidémie, il y aurait dans 15 jours plus de 50 000 malades diagnostiqués chaque jour”, chiffre Olivier Véran, le ministre de la Santé et des Solidarités. L’un des critères qui alarme les autorités est le taux d’incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants.



