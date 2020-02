Coronavirus 2019-nCoV : pas de psychose aux Contamines-Montjoie

Skier comme si de rien n'était. Sur les pistes des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), les touristes profitent du domaine sans s'inquiéter. Pour les vacanciers, pas question de déchausser les skis, même si certains avouent prendre quelques précautions. "Je me lave le plus possible les mains", explique une skieuse. Dans les commerces aussi, pas de psychose.

La fréquentation reste stable

C'est le début des vacances pour les Parisiens, qui n'ont pas fait demi-tour malgré le virus. "Le risque de contagion est faible", assure une touriste. Dans un restaurant de la station, la fréquentation reste stable. Le personnel croise les doigts. Selon le maire, l'économie de la station est pour l'instant préservée. Contamines-Montjoie, 1 200 habitants l'été voit sa population décupler en haute saison.