Coronavirus : "19% de létalité en France, c'est une catastrophe nationale", déplore le Pr Perronne

Le Pr Perronne s’est rangé du côté du Pr Raoult concernant l’hydroxychloroquine. "Sa méthode est imparable. C’est une démonstration formelle. A Marseille, on est beaucoup moins mort du coronavirus qu’à Paris. je m’en suis servi et dans mon service la mortalité était beaucoup plus faible que dans toute la région parisienne", assure le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).

"J’ai nommé professeur Jérôme Salomon, c’est un très bon médecin. Il a peut-être été pris dans le système. Les décisions n’ont pas été prises pendant des semaines et des semaines et c’est ce que je reproche à Emmanuel Macron et au gouvernement. Ils attendaient que tout soit prouvé sur le plan scientifique. C’est complètement débile en période de guerre", charge Christian Perronne.

"Un mensonge d'Etat"

Et d'ajouter : "J’hallucine quand je vois ce qu’a été fait. On a attendu, attendu. Bien sûr que je demande des réponses judiciaires. On a laissé crever des vieux dans les Ehpad sans traitement alors que des signes dans le monde montraient que la chloroquine fonctionnaient. Les directeurs d’Ehpad n’avaient pas de masques. Des copains généralistes ne trouvaient pas de masques en pharmacie. Et maintenant j’entends Jérôme Salomon et Emmanuel Macron dire qu’il n’y avaient pas de pénurie. C’est un mensonge d’Etat".

"La France est championne du monde de la létalité, le nombre de morts sur le nombre de cas, juste derrière le Yémen. Les Etats-Unis, c’est 6% de létalité, la France 19%, j'ai honte pour mon pays, c’est une catastrophe nationale", conclut le Pr Perronne, auteur du livre Y a-t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise ?