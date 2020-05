Coronavirus : 125 cas de syndromes proches de la maladie de Kawasaki recensés chez des enfants du 1er mars au 12 mai

En Ile-de-France, par exemple, les enfants atteints ont présenté d'abord plusieurs jours de fièvre élevée et de douleurs abdominales, avec parfois une éruption cutanée, avant de développer une défaillance cardiaque et circulatoire.

Un nouveau chiffre sur la mystérieuse maladie suspectée d'être liée au Covid-19 qui touche les enfants. Santé publique France a indiqué, jeudi 14 mai, le recensement de 125 cas de syndromes proches de la maladie de Kawasaki recensés chez des enfants du 1er mars au 12 mai. L'agence évoque dans un communiqué (PDF) des cas de "maladies systémiques atypiques pédiatriques confirmées ou suspectées d’être en lien avec le COVID-19". Dans le détail, 52% d'entre eux ont été testés positifs au Sars-CoV-2.

"Les manifestations cliniques étaient constituées de syndromes d’inflammation systémique avec myocardite pour 72 patients, de syndromes d’inflammation systémique sans myocardite pour 47 patients (6 en attente de classement)", précise Santé publique France. Quant à la répartition géographique, plus de la moitié des cas (73) ont été recensés en Île-de-France, indique-t-elle.

Les autorités américaines ont émis, jeudi, un avertissement à destination des professionnels de santé concernant une maladie inflammatoire touchant les enfants et probablement liée au Covid-19.

Emballement du système immunitaire

Comme l'a expliqué franceinfo, les symptômes de cette maladie ressemblent à ceux d'une pathologie connue et rarissime : la maladie de Kawasaki. Les enfants atteints en Ile-de-France ont présenté d'abord plusieurs jours de fièvre élevée et de douleurs abdominales, avec parfois une éruption cutanée, avant de développer une défaillance cardiaque et circulatoire.

Celle-ci est liée "à une réaction inflammatoire exagérée, mais qui apparaît à la troisième ou quatrième semaine", a détaillé Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP. Un constat similaire outre-Atlantique. "Ces enfants avaient le virus, leur corps l'a combattu. Mais maintenant il y a cette réponse immunitaire différée et excessive", a commenté auprès de l'AFP un pédiatre new-yorkais.

Les médecins de l'AP-HP ont émis l'hypothèse que la maladie observée soit similaire aux orages de cytokines, ces emballements dangereux du système immunitaire, soupçonnés de jouer un rôle dans l'aggravation de l'état de certains malades adultes du Covid-19.