Corée du Sud : des dispensaires "ultra-sécurisés" pour dépister le coronavirus

Des dispensaires d'un style nouveau sont apparus en pleine centre ville, en Corée du Sud. Avec une organisation poussée à son paroxysme. Des procédures ont été imaginées pour un dépistage ultra efficace. "D'abord, on entre le numéro de son portable, ensuite on est prévenu du temps d'attente. Ça peut prendre plusieurs heures, alors ce n'est pas la peine d'attendre devant, on revient après. Le patient est ensuite appelé dans une cabine de consultation comme une cabine téléphonique", explique le directeur de l'hôpital.

80 dépistages-jour

Avec ce système, 80 dépistages peuvent être réalisés chaque jour, c'est plus que dans un dispensaire classique. Les médecins sont à l'extérieur, ils communiquent grâce à un interphone. Le médecin répond aux questions. Un stéthoscope permet d'ausculter. Les deux cotés sont sécurisés afin que le virus ne passe pas. "C'est très sécurisés pour les soignants", ajoute-t-il. Ensuite, la cabine se vide et est désinfectée pendant que les autres cabines sont utilisées. Les espaces sont réduits mais il n'y a aucun risque de contagion. Un modèle copié dans tout le pays.

