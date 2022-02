Zello, l'application utilisée pour organiser le "convoi de la liberté"

3 000 voitures, selon la police, ont fait route vendredi 11 février vers Paris, dans ce que les organisateurs appellent le "convoi pour la liberté". Avant leur arrivée prévue dans la soirée, la préfecture de police de Paris a décrété l'interdiction de toute manifestation durant tout le week-end en raison de "risques à l'ordre public".

Les manifestants espèrent déjouer les contrôles et entrer dans la capitale, pour ensuite rejoindre Bruxelles lundi 14 février. Pour s'organiser et échanger sur la meilleure façon d'arriver à Paris, ils s'appuient, en plus des réseaux sociaux, sur l'application Zello.

Radio Convoi

"Pour ceux qui sont au Mans, je vous conseille de sortir à hauteur de Chartres et après les petites routes de la vallée de Chevreuse, Versailles, etc." En plus des messages échangées comme sur un talkie-walkie par ceux qui sont sur la route, des Parisiens donnent des indications sur les positions des voitures de police intramuros. "Porte d'Orléans, il y a des contrôles. Sur les Champs, il y a beaucoup de flics et ils sont en train de mettre aussi des grilles anti-émeutes."

En cas de contrôle, le match de football entre le PSG et Rennes, prévu au Parc des Princes vendredi 11 février, fera office d'excuse pour expliquer leur venue à Paris.

"La pause va un peu durer, parce qu'il y a des merguez, il y a l'apéro..." Les Bretons ont pris du retard sur l'autoroute, tandis que certains sont déjà arrivés. Mais problème : "On attend, mais on ne sait pas quoi attendre, ni qui attendre, ni où attendre, d'ailleurs..." Même avec Zello, les participants au convoi semblaient encore divisés entre deux stratégies : arriver tous ensemble à Paris ou en ordre dispersé.