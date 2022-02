"Convoi de la liberté" : 54 interpellations à Paris, situation tendue sur les Champs-Elysées

Une journée de rassemblements dispersés. Quelque milliers d'opposants du "convoi de la liberté" ont réussi, samedi 12 février, à atteindre les Champs-Elysées à Paris, alors que plusieurs rassemblements ont eu lieu dans la capitale malgré l'interdiction d'y manifester.

Leur présence sur l'avenue parisienne a rapidement déclenché l'intervention des forces de l'ordre pour les disperser. En début de soirée, des manifestants à pieds étaient néanmoins toujours présents sur les lieux dans une ambiance tendue, selon des journalistes sur place.

A 19 heures, 337 manifestants avaient été verbalisés et 54 interpellés à Paris, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter. Parmi eux, une des figures des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues. Les forces de l'ordre ont aussi intercepté plusieurs centaines de véhicules et verbalisé leurs conducteurs dans la journée.

Merci aux policiers et gendarmes mobilisés ce week-end à travers la France, et notamment à Paris, pour faire respecter l’ordre républicain et la liberté de circulation. A Paris, 337 verbalisations et 54 interpellations.