"Convoi de la liberté" : 44 interpellations ont eu lieu à Paris

Les forces de l’ordre étaient présentes en nombre et, pourtant, cela ne les a pas dissuadés de manifester, malgré une interdiction de la préfecture de police. Plusieurs centaines de participants au "convoi de la liberté" on envahit la place de l’Étoile ainsi que les Champs-Élysées à Paris. Réponse immédiate des policiers à coups de gaz lacrymogène et 44 interpellations au total.





"Récupérer ses libertés"



L’interdiction de rassemblement a été appliquée de manière stricte. C’est incompréhensible pour les manifestants. "Est-ce que vous trouvez normal qu’aujourd’hui on nous empêche de circuler sur les Champs-Élysées ? (...) Je viens pour défendre mes libertés", conteste une manifestante. Un peu plus tôt dans la matinée, près de 3 000 véhicules sont venus des quatre coins de France pour aborder Paris. Une famille a fait plus de 600 km pour "récupérer ses libertés et son pouvoir d’achat". Un autre convoi venant de l’est a tenté de rentrer dans la capitale, mais a rapidement été bloqué par les forces de l’ordre.