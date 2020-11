Y a-t-il toujours autant de monde dans les transports malgré le nouveau confinement ?

Après un week-end de tolérance liée à la fin des vacances de la Toussaint, le nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 a réellement débuté lundi 2 novembre. Mais malgré l'appel à rester confiné, de nombreuses images ou vidéos ont été relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il y avait encore beaucoup de monde dans les transports en commun ou en voiture. C'est notamment ce que montrent des images publiées lundi 2 novembre sur Twitter par le journaliste de TF1, Jean-Pierre Pernaut.

Mais contrairement à ce que laissent entendre ces publications, le deuxième confinement a effectivement eu un impact sur la mobilité des Français.

Dans les transports en commun, d’abord, la baisse de fréquentation liée au nouveau confinement est notoire. Si les bus, métros et autres tramways des communes françaises étaient déjà moins empruntés depuis le début de la crise sanitaire, le recul du nombre de voyageurs s’est encore accéléré.

Depuis le début de ce nouveau confinement, la RATP indique à franceinfo que le nombre de voyageurs dans ses métros et tramways représente actuellement le tiers par rapport à une fréquentation habituelle. Du côté de Marseille, la fréquentation chute également, de l’ordre de 50% au cours du week-end par rapport à ces dernière semaines, et de 35% pour la journée de lundi, d'après la Régie des transports métropolitains (RTM).

À Bordeaux, Lyon, Lille et Rennes, là aussi, les taux de fréquentation des transports en commun n’atteignent que 40 à 50% de leurs niveaux habituels. C’est encore 46% à Chambéry, 52% à Besançon ou 54% à Orléans, selon les données obtenues auprès de la société Keolis, qui exploite les réseaux de transport dans ces différentes agglomérations.

Moins de bouchons cumulés sur les routes

Il y avait beaucoup de monde sur les routes le week-end du 31 octobre-1er novembre, avec notamment la fin des vacances de la Toussaint et les dernières heures de tolérance avant le début du confinement. Mais depuis, les axes nationaux et autoroutiers semblent beaucoup moins engorgés qu'à la normale. En Île-de-France, on comptait mercredi 4 novembre au matin un peu moins de 100 km de bouchons aux alentours de 8h30, C'est deux fois moins que lors d'une journée classique sur les routes de la région parisienne, d'après les données de la Direction des routes d'Île-de-France.

Au moment où Jean-Pierre Pernaut dénonçait les embouteillages sur l'autoroute A13, lundi 2 novembre un peu après 7h30, la situation était pourtant globalement fluide sur les routes qui menent à la capitale.

Nombre de km de bouchons cumulés en Île-de-France lundi 2 novembre (SYTADIN)

Ce nouveau confinement a donc effectivement un impact sur le nombre de voyageurs dans les transports en commun ou sur les routes. Mais il y en a moins que le premier confinement, au printemps dernier. A Marseille, si la fréquentation est tombée au tiers de la normale, elle atteignait seulement 10% de son niveau habituel début mai.

L'autre différence par rapport au premier confinement concerne les heures de fréquentation. Au printemps dernier, la courbe de la congestion sur les routes d'Île-de-France restait plate toute au long de la journée. Avec ce deuxième confinement, le trafic suit une tendance plus classique avec une plus forte fréquentation aux heures de pointe.

C'est également ce que notent les chercheurs de l'Inserm sur la base des données de mobilité communiquées par l'opérateur téléphonique Orange :

France entered lockdown on Friday. Mobility decreased by 33% compared to pre-#COVID19. In March, the first Friday into lockdown saw a drop of 63%. The difference is particularly visible during rush hours: -21% (now) vs -64% (March) in mobility 7am-9am. Data by @orange pic.twitter.com/cm5aMd07lm