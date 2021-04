Week-end de Pâques : qu’est-il possible de faire ?

Partir pour s'isoler ? Prendre un "dernier" week-end à l'air libre avant de se reconfiner ? La journaliste de France Télévisions, Stéphanie Pérez détaille en plateau ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, en ce week-end de Pâques : "Les déplacements inter-régionaux sont autorisés jusqu'à ce lundi 5 avril, 19 heures, pour se mettre au vert sans attestation, mais il en faudra une nouvelle à partir de demain, dimanche, 6 heures, pour se déplacer. Elle sera en ligne d'ici quelques heures."

Quelques exceptions

"Le gouvernement est clair, c'est non, pas question d'aller passer Pâques en famille dans une autre région et de revenir lundi soir", rappelle la journaliste. Toutefois, il existe quelques exceptions pour déroger à la règle des 10 kilomètres : "Pour aller déposer ses enfants en garde ou pour des motifs impérieux", poursuit-elle. En clair, les choses sérieuses démarreront lundi 5 avril, 19 heures, et "les contrôles seront stricts" conclut la journaliste.