Vidéosurveillance, logiciels de lecture de mails, enregistreurs de claviers... Quand des entreprises "fliquent" leurs salariés en télétravail

Imaginez : vous êtes assis à votre poste de travail, chez vous – une situation devenue courante pour beaucoup depuis la pandémie de Covid-19 – sauf que la caméra de votre ordinateur tourne. Ce n'est pas "Big brother" qui vous regarde mais votre manager.

Près de 83% des plaintes reçues par des salariés contre leurs employeurs en 2021 concernent la surveillance par vidéo, selon le rapport de la Cnil révélé en exclusivité mercredi 11 mai par les antennes de Radio France. Il s'agit là de dispositifs de surveillance pour des salariés en télétravail.

DIRECT - Télétravaillez, vous êtes surveillés ! La Cnil rend public son rapport annuel ➡️ “Le principe de base, c’est la proportionnalité”, dit Marie-Laure Denis, présidente de la Cnil. “Un employeur ne peut pas obliger un salarié à avoir une caméra toute la journée.” pic.twitter.com/hOo5WNmkwO — franceinfo (@franceinfo) May 11, 2022

Il existe aussi des enregistreurs de frappes de clavier ou la lecture des mails. Près de 18% des plaintes reçues par la Cnil concernent ainsi le travail.

Un catalogue effrayant pour Erwan Le Tallec, président du mouvement Génération ressources humaines. "Ça me semble un peu moyenâgeux comme procédé, réagit-il, ça a un petit côté Germinal des temps modernes." Si ces dérives ne reflètent pas pour lui la réalité du télétravail, il admet que certains managers aient pu se sentir déroutés par cette évolution rapide.

"Auparavant, l'autorité du manager se faisait par sa présence physique. Quand elle devient digitalisée, c'est lui qui est quelque part fragilisé, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus en demande que son équipe." Erwan Le Tallec, président de Génération ressources humaines à franceinfo

L'abus de surveillance sape la relation de confiance, estime Raphaëlle Bertholon, secrétaire confédérale à la CFE CGC. "Soit on fait confiance aux salariés et on va juger sur le travail et le résultat du travail réalisé, soit ce sont des outils qui vont davantage rassurer le manque de confiance du dirigeant, rétorque-t-elle. Il y a peut-être d'autres moyens que ces outils de surveillance."

Le code du travail oblige à consulter les salariés pour installer des dispositifs à domicile. Mais la CNIL relève que la plupart des plaintes visent de petites entreprises, sans service juridique ni délégué à la protection des données.