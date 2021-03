VIDEO. \"Le Covid a tué le coup de foudre\" : ils racontent comment ils draguent en 2021

Amour et Covid, un match impossible ? Pas nécessairement. La preuve avec Adriana et Colin. Ces deux étudiants, empêchés de faire des rencontres lors de soirées, par exemple, ou encore de faire leurs dates dans des bars, nous livrent leurs conseils. Pour ces deux étudiants, le masque est souvent vecteur de surprises plus ou moins bonnes. En effet, difficile d’avoir un coup de foudre en voyant la moitié d'un visage. Mais ils n'en demeurent pas moins motivés pour faire des rencontres.

Plusieurs alternatives

Colin, lui, s'est donc résolu à utiliser Tinder pour faire ses rencontres. "Je dois avoir 90 % de mon cercle d'amis qui est sur les applications de rencontre", explique-t-il. Selon lui, les réseaux sociaux sont centraux pour mener à bien des rencontres en pleine pandémie. Sans eux, "on aurait vu des conséquences bien plus dramatiques", estime-t-il. Adriana, elle, a utilisé Webex, la plateforme pédagogique de son université, pour entretenir une de ses relations. Et pour leurs dates, Adriana et Colin ont troqué les bars contre un parc à Lyon, conférant une dimension plus "sérieuse" à leurs potentielles rencontres. Mais malgré les contraintes, tous les deux ont trouvé chaussure à leur pied pendant la pandémie. Ils sont donc, aujourd'hui, tous les deux en couple.