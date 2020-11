VIDEO. Crises sanitaire, sociale et financière : "Le risque, à terme, c'est la guerre civile", alerte Jean-Pierre Raffarin

"Je pense qu'il faudrait dire clairement aux Français que ça va durer plus longtemps. Et que quand la crise sanitaire sera terminée, nous aurons des crises sociales et des crises financières", a déclaré mardi 3 novembre sur franceinfo, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Il estime que le Covid-19 sera "au cœur de nos débats politique, le sujet majeur de la campagne présidentielle qui vient".

Des crises inquiétantes à venir selon lui

"On ne respecte plus les règles, la loi est contestée, on va vers des sociétés ou le vivre-ensemble est menacée", a jugé Jean-Pierre Raffarin. Et il va plus loin en prenant l'exemple des États-Unis : "Le risque c'est à terme, c'est la guerre civile, les Français montés les uns contre les autres. Un moment où les brutalités deviennent le vocabulaire commun de la politique."