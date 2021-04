VIDEO. Covid-19 : "On nous demande de refaire des efforts et cela a été évidemment mal pris par les soignants", affirme le docteur Mathias Wargon

Covid-19 : "On nous demande de refaire des efforts et cela a été évidemment mal pris par les soignants", affirme le docteur Mathias Wargon

Le chef du service des urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, écoute des membres de son équipe exprimer leur ressenti après plus d’un an de pandémie… Extrait du magazine "13h15 le dimanche" du 4 avril 2021.

"Ça fait un an qu’on fournit des efforts et qu’on galère… Des médecins font des gardes de vingt-quatre heures. Ils vont enchaîner des gardes de fous furieux. Ça fait un an qu’on nous dit : 'On va y arriver, on va y arriver…' Et aujourd’hui, on est dans la même galère", dit une soignante lors d’une réunion du service des urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, à laquelle a assisté le magazine "13h15 le dimanche" (replay).

"Et en plus, messieurs, la population, faites ce que vous voulez… Il y a un confinement qui n’en est pas un, ajoute-t-elle. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et les cons, c’est nous, c’est les soignants." Le docteur Mathias Wargon, chef du service, précise : "En fait, c’est sur tout ce personnel que la crise a reposé. A chaque fois qu’on dit 'prenez vos responsabilités, arrêtez de boire des coups tous ensemble, de faire des fêtes le soir chez vous", parce qu’on connaît tous des gens qui font ça, quelque soit la classe sociale... Eh bien, quand on dit ça, on est des dictateurs sanitaires…."

"En fait, tout repose sur nous"

"J’ai reçu des lettres de menaces dans lesquelles on m’appelait un 'confiniste' ou un 'enfermiste', dit le médecin. Nous sommes devenus les salopards On nous demande de refaire des efforts et cela a été évidemment mal pris par les soignants. Parce qu’ils en font depuis le début." Une autre soignante intervient : "Tout le monde a déjà fourni suffisamment, donc, c’est toujours les mêmes. En fait, tout repose sur nous. J’ai un sac à dos, chacun a le sien, et tous les jours on met des pierres, des pierres, des pierres…"

"A aucun moment on va nous dire de le poser et il faut continuer à le porter. Même s’il est trop lourd, même si ça fait mal, ce n’est pas grave, on le porte, on le porte… Et surtout, 'fermez vos gueules, on s’en fout…' Ça va ! Si tout le monde pose le sac, ils font quoi ? Il fait quoi le gouvernement ?" demande-t-elle. Le chef de service conclut la réunion sur le ton de la plaisanterie en lançant : "Bon, c’est pas tout, mais faut aller bosser, maintenant que vous avez pu exprimer votre rage. Allez, au boulot !" Et tout les soignants repartent à leur poste après un éclat de rire général.

