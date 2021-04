"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 8 / Episode 9

Pour sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2020-2021), le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) est retourné voir Léa et Alexandre, les jeunes boulangers de Beauvoir-en-Lyons, en Seine-Maritime. Leur nouveau défi : faire leur propre farine pour une baguette 100% "made in Léa et Alexandre"…

A l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le docteur Mathias Wargon, patron des urgences, pousse les murs de son service. Et il attend que les mesures restrictives prises cette semaine portent leurs fruits.

Et aussi, le refuge de Claire, les dernières visites du docteur Laine...

Un peu de hauteur et de calme avec ce document signé Julie Darde, Pierrick Morel, Laura Lequertier et Thomas Courcelle. Dans le parc national de la Vanoise, dans les Alpes, Claire a rouvert les portes de son refuge. La saison printemps-été peut commencer.

Le docteur Patrick Laine, médecin de campagne à Saulnot, en Haute-Saône, a officiellement pris sa retraite ce 21 mars 2021… après quarante-deux ans de carrière. Le "13h15" l’a accompagné dans ses dernières visites.

