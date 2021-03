"La principale erreur d'Emmanuel Macron est de n'avoir pas été fidèle à Emmanuel Macron", a expliqué mercredi 31 mars sur franceinfo Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer. Le généticien a critiqué le changement de doctrine d'Emmanuel Macron sur le confinement, face à l'épidémie de Covid-19.

"Emmanuel Macron nous avait expliqué fin octobre qu'il convenait de confiner, compte-tenu de la situation, de telle sorte que la circulation virale diminue beaucoup, pour atteindre moins de 5 000 contaminations par jour. Avec la stratégie 'tester, tracer isoler', on tiendrait ce bas niveau", a assuré Axel Kahn.

"Il a fallu déconfiner pour Noël, et tous les gens sensés s'attendaient à ce que, après les fêtes de Noël, on remette un coup" de mesures sanitaires et "qu'on finisse le boulot", a souligné le généticien. Mais "la première erreur du président de la République a été de n'avoir pas écouté le président de la République de la fin de l'année 2020", a conclu Axel Kahn.