VIDEO. Contrôles renforcés du confinement : "La police le fait de mauvaise grâce", affirme Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, interrogé sur le renforcement des contrôles du confinement, a assuré vendredi 13 novembre sur franceinfo que "la police le fait de mauvaise grâce". Dans une note envoyée lundi, le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets de faire davantage respecter le confinement pour lutter contre le Covid-19.

100 000 verbalisations depuis le début du 2e confinement

"La police le fait de mauvaise grâce, poursuit le ministre de l'Intérieur. Et la consigne donnée à tout le monde, aux entreprises, aux personnes qui vont acheter des choses, aux Français de manière générale, c'est de respecter les règles sanitaires. Si jamais il faut que la police vienne les faire respecter, elle le fera. Mais que chacun ait un comportement de citoyen", a demandé Gérald Darmanin. "Il y a eu 100 000 verbalisations depuis le début du deuxième confinement. Il y en a eu 12 000 dans les dernières 24 heures", a-t-il précisé.

"Il convient désormais de faire respecter un peu plus encore ce confinement qui est différent du premier. On ne peut pas tout à fait les comparer puisqu'on peut aller chercher les enfants à l'école. On va travailler, donc il est forcément différent du premier, mais il doit être davantage respecté", a ajouté Gérald Darmanin.

Les écologistes demandent que la limite du 1 km soit assouplie pour aller dans un parc ou une forêt. Gérald Darmanin a rejeté l'idée : "Ce n'est pas un service à rendre aux Français que leur faire croire qu'on pourrait vivre dans un état de confinement amélioré. Ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'est de respecter des règles sanitaires strictes afin de sortir de l'état de confinement que nous connaissons", a-t-il conclul.