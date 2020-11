VIDEO. Confinement : l'archevêque de Paris "ira négocier", avec le gouvernement pour les messes de Noël

L'archevêque de Paris, monseigneur Michel Aupetit, a plaidé auprès du Premier ministre pour obtenir la réouverture des églises fermées en raison du confinement pour lutter contre le Covid-19 a-t-il rapporté lundi 2 novembre sur franceinfo. Et il envisage d'aller "négocier", avec le gouvernement pour les messes de Noël.

"Je lui ai dit quelle importance avait pour nous la messe. On pourrait trouver des solutions qui correspondent à la garantie des personnes. D'ailleurs, il n'y a pas eu de cluster dans les messes", a plaidé Michel Aupetit. "Je comprends bien", lui a répondu Jean Castex, a-t-il dit, sans pour autant s'engager.

L'archevêque de Paris assure que les églises ont "fait respecter" le protocole sanitaire et qu'elles peuvent "être plus sévères, n'admettre que 30% des gens et multiplier les messes. On peut trouver des arrangements".

Si le gouvernement décide de prolonger l'interdiction des messes en présence des fidèles à Noël, "on ira négocier avec eux". Pour les catholiques et les orthodoxes, "la messe est source et sommet de la vie chrétienne. La messe n'est pas une réunion de prière, c'est vraiment la rencontre avec le Christ. Ce lien avec le Christ est charnel et pour nous très important", a insisté monseigneur Michel Aupetit.