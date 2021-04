Tourisme : favoriser les destinations locales pour redécouvrir sa région

Avec les mesures de confinement instaurées en France, il n’est désormais plus possible de se déplacer à plus de dix kilomètres de son domicile. Les Français s’organisent donc autrement pour profiter des vacances. Dans le Morbihan, beaucoup décident de se balader dans les environs et redécouvrir des lieux. "Nous quand on est en vacances, on a envie de découvrir ailleurs. Mais là comme on est forcés de rester là, on se dit qu’on va essayer de chercher des endroits qu’on ne connaît pas", témoigne une femme en promenade.

Opter pour d’autres activités

Le tourisme local se développe de plus en plus durant les vacances. C’est l’occasion de réserver des nuits dans des endroits inédits comme une cabane aménagée en plein milieu de la forêt. La journée, certains se tournent vers des activités nautiques malgré une température parfois encore un peu basse. "On est clairement privilégiés de toute façon, ça c’est sûr. On a un cadre de vie qui est vraiment très très agréable", reconnaît l’un d’entre eux.