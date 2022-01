SPA : les abandons d'animaux sont en hausse

La tâche est énorme en ce moment pour les salariés et les bénévoles du refuge de Menois (Aube). Le nombre d'animaux abandonnés a augmenté de 7% l'an passé. La situation est particulièrement critique pour certains chiens. "On va se retrouver face à des chiens qui sont d'habitude très calmes et, qui, le fait d'être confrontés à des individus encore et encore, (...) vont être surexcités tout le temps", explique Emilie Thibault, salariée au Refuge SPA de Menois.

Un effet de mode

Certains animaux ont été recueillis après réquisition des forces de l'ordre, mais la plupart a été abandonnée pendant la crise sanitaire. "C'est un effet de mode. Un animal, c'est comme une paire de baskets maintenant, quand on en veut plus, on la jette. (...) Le confinement a fait qu'il y a eu beaucoup d'animaux de pris pour pouvoir sortir", déplore Fabrice Roussel, responsable du refuge. Le nombre d'adoptions a également diminué de 10% l'an passé, une baisse notamment due aux restrictions des visites pendant l'épidémie de Covid-19.