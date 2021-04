Société : les Français consomment de plus en plus d'alcool à domicile

À défaut de pouvoir se rendre dans les bars et restaurants, la consommation d'alcool à la maison est en forte hausse en France : +14 % depuis le début de l'année.

La consommation d'alcool à domicile est en hausse dans les foyers français. Ils consomment 14 % de plus pour le début de l'année. "On a envie de se faire plaisir", explique un jeune couple en pleins achats chez un caviste. Moins regardant sur leur budget, ce dernier est passé d'une dizaine à une vingtaine d'euros. Hugues Lemarié, directeur général de l'entreprise "Les domaines qui montent", explique avoir compensé son activité restauration avec la vente à emporter. "On est sur une augmentation de 15 % à 20 %", soutient-il, enthousiaste.

Une hausse dans tous les types de rayons

Au moins de mars, les ventes de champagne ont bondi de 117 %, le rhum de 25 % et le whisky de 11 %. Une tendance qui se retrouve jusque dans les rayons de supermarchés. "Il faut aussi trouver des moments pour décompresser", explique un client de grande surface. Même chose en restauration. "Sur deux commandes sur cinq, les gens prennent une bouteille de vin", rapporte Franck Potier Sodaro, restaurateur chez Le Sormani. La réouverture des terrasses n'est pas prévue avant la mi-mai.