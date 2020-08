Séparé par le coronavirus pendant 202 jours, un couple se retrouve

Ils se sont enfin retrouvés après six mois et 19 jours. "C’est un sentiment incroyable. Nous nous sommes battus pour ce moment et c’est enfin arrivé", se réjouit Florian Mehler, un jeune allemand. Renata Alves, sa petite amie brésilienne, était bloquée au Brésil depuis le 27 janvier. Son amie devait la rejoindre fin mars, mais avec la pandémie, les frontières se sont refermées. S’ensuit alors une bataille administrative.

Une relation amoureuse dure à prouver

Non marié, difficile de faire revenir Renata en Allemagne, non reconnue comme un membre de sa famille. Depuis, elle est parvenue à obtenir un titre de séjour de trois mois. "C’était terrible, déprimant", lâche la jeune femme. Dernier obstacle à l’aéroport : le dépistage au coronavirus. Le couple va profiter de ses retrouvailles confiné chez lui le temps de recevoir les résultats.

