Saint-André-lez-Lille : chaque dimanche midi, les voisins dehors pour l'apéritif

Rester chacun chez soi, mais tous ensemble. Dans un lotissement de la commune de Saint-André-lez-Lille, dans le Nord, les voisins prennent désormais l'apéritif tous ensemble depuis leurs jardins. "C’est sympa, au moins on n'est pas tout seul alors que c’est une période pas facile", témoigne une voisine. "On se sent proches, même si les distances sont là. C’est un moment d’échange très sympathique", commente une autre.



Maintenir le lien

Un rendez-vous né dès le premier confinement et incontournable depuis dans tout le quartier. Quelques pas de danse, des jeux... Chaque semaine, les voisins décident d’un nouveau thème. Ce dimanche 29 novembre, c'est le sport. Chorégraphies, décoration des maisons, séance d’aérobic en pleine rue... Le moyen pour chacun de décompresser, l’espace d’un instant. Cette vie de quartier aide à maintenir coûte que coûte les liens entre les voisins. Jusqu’à 120 familles participent chaque dimanche à ces apéros confinés.

