Royaume-Uni : une réouverture des pubs fortement attendue

Cela faisait exactement trois mois et douze jours que les Anglais n’avaient pas pu se rendre aux pubs pour boire une bière. “C’est désormais chose faite dans ce pub de l’Est de Londres”, indique la journaliste Anne-Charlotte Hinet en direct depuis Londres. En ce 4 juillet, le Royaume-Uni réouvre certains lieux publics, comme les pubs. Des nouvelles règles sont de mise : impossible d’être debout au bar, il faut être assis sur des tables de six personnes maximum et la distanciation sociale doit être d’un mètre entre les clients.

La crainte d’une nouvelle vague de contamination

“Toute la question est de savoir si ces mesures pourront être respectées”, explique Anne-Charlotte Hinet. “Malgré l’excitation, l’inquiétude est toujours là et le virus continue de circuler activement et beaucoup craignent que ce week-end de réouverture ne déclenche une nouvelle vague de contaminations.”

