Coronavirus : le Royaume-Uni lève la mesure de quatorzaine imposée aux voyageurs à compter du 10 juillet

L’annonce n’est pas encore officielle, mais des sources proches du gouvernement britannique ont affirmé qu’un certain nombre de pays, dont la France, vont pouvoir être exempts de la quatorzaine obligatoire entrée en vigueur le 8 juin. "On attend que le gouvernement publie une autre liste des pays qui, eux, vont être soumis à cette quatorzaine obligatoire, et l’on pense notamment aux États-Unis", souligne la correspondante de France Télévisions, Anne-Charlotte Hinet, en direct de Londres (Royaume-Uni).

Assouplissement des mesures de confinement

L’annonce intervient au moment où l’Angleterre assouplit ses mesures de confinement, avec la réouverture dès samedi 5 juillet des cinémas, des restaurants, des salons de coiffure et des pubs. "Cela fait trois mois et 11 jours que les Anglais n’ont pas pu aller au pub. On attend 6,5 millions de personnes dans ces établissements au cours du week-end, et 290 000 euros devraient y être dépensés. C’est une bonne nouvelle sur le plan économique, puisque la situation est particulièrement désastreuse au Royaume-Uni. Ce week-end devrait donc donner le coup d’envoi de la reprise économique tant attendue", précise Anne-Charlotte Hinet.



