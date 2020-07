Royaume-Uni : les pubs rouvrent ce samedi

John Creevy, patron d’un établissement, se montre impatient même s’il sait que l’expérience sera différente d’avant le confinement. "Normalement, l’esprit du pub, c’est de se presser autour du bar pour boire une pinte. Donc ça va être très bizarre, mais ce n’est qu’un début. C’est déjà bien de pouvoir rouvrir et être là", confie-t-il.

Des mesures adaptées à la distanciation sociale

Dans le pub de John Creevy, les clients devront obligatoirement être assis et la capacité d’accueil sera divisée par deux. "On a été obligés de retirer les banquettes, et de les remplacer par des tables bien distancées. Au maximum, six personnes par table sont acceptées" explique l’entrepreneur. Ces mesures sanitaires pourront-elles vraiment être respectées ? Le premier ministre britannique Boris Johnson a en tous les cas demandé à ses compatriotes d’agir en responsabilité. Selon les estimations, six millions et demi d’Anglais pourraient se rendre dès ce week-end dans les pubs.