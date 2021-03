Restrictions sanitaires : un nouveau tour de vis pour combattre l’épidémie

Avec l’épidémie qui ne faiblit pas, un nouveau tour de vis était inévitable. Jeudi 4 mars, le Premier ministre Jean Castex l’a confirmé. Dès le samedi 6 mars, le département du Pas-de-Calais sera désormais confiné le week-end, au moins pour les trois prochaines semaines. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 5 000 mètres carrés seront également fermés. Jean Castex a aussi actualisé la liste des départements placés sous surveillance renforcée. La liste passe de 20 à 23 départements. Le port du masque y est obligatoire et les préfets pourront y interdire certaines zones très fréquentées.

Éviter de sortir des départements sous surveillance

Une autre annonce concerne ces 23 territoires. Les surfaces non alimentaires de plus de 10 000 mètres carrés devront fermer leurs portes. Même s’il n'évoque pas une interdiction formelle, le Premier ministre recommande aussi de ne pas sortir de ces 23 départements sous haute surveillance. Jean Castex a donc annoncé de nouvelles restrictions, mais il prévient : un nouveau confinement n’est pas impossible.

