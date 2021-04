C. Tixier, A. Lay, V. Frédéric, C. La Rocca, J. Cohen-Olivieri

Une nouvelle fermeture fait mal au moral. Un vendeur de vêtements à Marseille (Bouches-du-Rhône) explique sa crainte : "Ces articles là (...) nous inquiètent un peu car si on ne les vend pas au mois d'avril, ça va rester en stock". Avec des aides de la part du gouvernement "bienvenues", comme le signal ce même commerçant, cette troisième baissée de rideau passe mieux, samedi 3 avril.



Une facture salée pour l'Etat

Entre chômage partiel, fonds de solidarité et reports ou exonérations de charges, c'est pour le gouvernement que la facture augmente : pas moins de 11 milliards d'euros par mois. Depuis un an, l'État a dépensé 109 milliards d'euros pour ces aides directes. Avec l'élargissement des mesures de confinement à tout le territoire métropolitain, ce sont maintenant 150 000 commerces et boutiques qui seront fermés pour les quatre prochaines semaines. Le risque une fois les aides levées : les faillites en cascade.