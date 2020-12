Résidence secondaire : ces citadins qui quittent la ville

Depuis la rentrée, Vãn Ton That et sa fille vivent dans leur maison secondaire achetée l'été dernier sur l'île de Groix (Morbihan).

Cette professeure de littérature donne cours à distance à ses étudiants, mais elle pourrait bien être obligée de revenir enseigner dès le mois de janvier. Pour Violette, 9 ans, plus question de quitter l'île. Elle n'y voit que des avantages : "Les gens ici, je les trouve plus sympas qu'à Paris, et au début de l'année, on a commencé par faire de la voile".



20 nouveaux habitants sur l'île de Groix

Malgré les incertitudes, mère et fille sont d'accord sur un point. Elles viennent ici retrouver ce qui leur manque à Paris : l'espace, la verdure et la mer, à quelques pas. De nombreux atouts qui pèseront dans leur choix. "Ici, je vois la mer, la nature, la végétation", témoigne Violette. "Je crois que les mois qui viennent seront décisifs, pour prendre une décision", explique Vãn Ton That. Depuis la rentrée, 20 nouveaux habitants se sont installés sur l'île de Groix.

