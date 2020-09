Rentrée scolaire : comment rattraper le retard accumulé par des élèves durant le confinement ?

Les élèves ont-ils accumulé du retard avec la crise sanitaire et le confinement ? C’est une inquiétude partagée par les parents et les enseignants, alors que des élèves n’ont pas vu une salle de cours d'un établissement scolaire depuis six mois. Avec la rentrée, qui a lieu mardi 1er septembre, le ministère de l’Éducation nationale va tenter d’évaluer les possibles lacunes accumulées et tenter de les rattraper. 1 700 postes supplémentaires d’enseignants dans les écoles élémentaires ont été annoncés.

Des évaluations nationales

Alors que depuis 2018 des évaluations obligatoires ont été mises en place en CP, CE1, en sixième et en seconde, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, a prévu des évaluations nationales à partir de la mi-septembre. Un test, qui permet de mesurer la fluidité en lecture des élèves en sixième, est prévu. Les professeurs prédisent déjà une accentuation des écarts entre les élèves.