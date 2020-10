Reconfinement : un nouveau protocole sanitaire en vigueur dans les écoles

S. Soubane, C. Barbaux, F. Mathieux, F. Blevis, M. Marini

S. Soubane, C. Barbaux, F. Mathieux, F. Blevis, M. Marini France 2 France Télévisions

Les écoles resteront ouvertes pendant le reconfinement, qui entrera en vigueur le vendredi 30 octobre à minuit. Néanmoins, elles seront soumises à un nouveau protocole sanitaire. Sa mesure phare : l'obligation du port du masque pour tous les élèves, dès six ans. "Je n'ai pas trop envie, car je préfère respirer à l'air libre", confie une petite fille. Une décision forte, mais insuffisante pour le syndicat d'enseignants SNUIPP-FSU.

Un protocole plus protecteur du personnel scolaire

"Il faut renforcer cette mesure par un allègement des groupes d'élèves dans les classes et par un non-brassage des groupes dans les temps collectifs", estime Guislaine David, secrétaire générale du syndicat. Les enfants pourront rester à la garderie ou à l'étude. Néanmoins, à la cantine, ils seront accueillis par groupes de niveau dans une même salle, à un mètre de distance, si possible. Le nouveau protocole se veut plus protecteur des personnels : ceux qui le souhaitent pourront se faire tester.

